ГП России признала нежелательным Пражский центр гражданского общества

Генпрокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию (НПО) «Пражский центр гражданского общества».

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества», «Пражский гражданский центр», Чешская Республика)», — приводит сообщение ТАСС.

В июле Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных НПО на территории России.

В этот список вошли Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун (США), Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае (США), Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун (США), организация «Друзья Фалуньгун» (США), организация «Врачи против насильственного извлечения органов» (США), буддистское сообщество «Родники дракона» (США), Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» (Великобритания).