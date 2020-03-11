Генпрокуратура признала нежелательным Европейский фонд за демократию

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России бельгийской неправительственной организации Европейский фонд за демократию.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о решении Генпрокуратуры направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных на территории страны иностранных и международных неправительственных организаций и их обнародования.

В ноябре Минюст внёс в список нежелательных международных неправительственных организаций чешскую «Человек в беде» («Člověk v tísni, o.p.s»).