Генпрокуратура признала нежелательным Европейский фонд за демократию

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Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России бельгийской неправительственной организации Европейский фонд за демократию.
Генпрокуратура признала нежелательным Европейский фонд за демократию
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о решении Генпрокуратуры направлена в Минюст для внесения сведений в перечень нежелательных на территории страны иностранных и международных неправительственных организаций и их обнародования.

В ноябре Минюст внёс в список нежелательных международных неправительственных организаций чешскую «Человек в беде» («Člověk v tísni, o.p.s»).

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