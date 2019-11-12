Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
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- РИА Новости
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
Организация внесена в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
В июле Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.
Также Генпрокуратура включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).