Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России

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Минюст внёс в список нежелательных международных неправительственных организаций чешскую «Человек в беде» («Člověk v tísni, o.p.s»).
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.

Организация внесена в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

В июле Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.

Также Генпрокуратура включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).

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