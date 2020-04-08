Генпрокуратура признала нежелательной организацией Джеймстаунский фонд
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- РИА Новости
«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Jamestown Foundation», — цитирует Интерфакс сообщение надзорного ведомства.
Отмечается, что в Генпрокуратуре сочли деятельность фонда представляющей опасность основам конституционного строя.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийской неправительственной организации Европейский фонд за демократию.