Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что согласно результатам изучения поступивших в Генпрокуратуру данных нежелательной на территории России признана деятельность Всемирной организации по расследованию преследований Фалуньгун (США), Коалиции по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае (США), Всемирного совета по спасению подвергаемых гонениям адептов Фалуньгун (США), организации «Друзья Фалуньгун» (США), организации «Врачи против насильственного извлечения органов» (США), буддистского сообщества «Родники дракона» (США), Европейской ассоциации «Фалунь Дафа») (Великобритания).

В ведомстве установили, что «деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности России».

Данное решение направлено в Минюст России.

В апреле Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американского неправительственного фонда The Jamestown Foundation.