Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырёх европейских НПО, в том числе фонда Ходорковского.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского), Великобритания и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), Великобритания», — заявили в Генпрокуратуре.

Установлено, что деятельность данных НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО «Бард колледж»*.

* «Бард колледж» (Bard College) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2021.