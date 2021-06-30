Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырёх европейских НПО
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского), Великобритания и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), Великобритания», — заявили в Генпрокуратуре.
Установлено, что деятельность данных НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО «Бард колледж»*.
* «Бард колледж» (Bard College) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2021.