Генпрокуратура признала американскую НПО «Бард колледж» нежелательной
- РИА Новости
«По результатам изучения поступивших материалов 21 июня... принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» США», — сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Информация об этом решении уже направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательными в России три НПО Германии.