Генпрокуратура признала американскую НПО «Бард колледж» нежелательной

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Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Бард колледж» нежелательной на территории страны.
Генпрокуратура признала американскую НПО «Бард колледж» нежелательной
  • РИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов 21 июня... принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» США», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация об этом решении уже направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными в России три НПО Германии.

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