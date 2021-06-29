Генпрокуратура признала нежелательной чешскую НПО «Компания свободы информации»
- РИА Новости
«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации «Компания свободы информации, з. с.» (Чешская Республика)», — говорится на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, поводом для принятия такого решения стало то, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
Для внесения сведений в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной, информация направлена в Министерство юстиции.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО «Бард колледж»*.
В мае нежелательными в России были признаны три НПО Германии.
* «Бард колледж» (Bard College) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2021.