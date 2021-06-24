«Сознательная провокация»: в Кремле прокомментировали инцидент с эсминцем Великобритании в Чёрном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море «сознательной и подготовленной» провокацией. 23 июня корабль пересёк госграницу России в районе Крыма и не реагировал на соответствующие предупреждения. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва будет давать комплексный ответ на такие «бесцеремонные провокации».

Инцидент с эсминцем Defender Военно-морских сил Великобритании, который 23 июня нарушил госграницу РФ в акватории Чёрного моря, вызывает сожаление и беспокойство из-за своей провокационной направленности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву», — сказал Песков.

Он также призвал «не делать концептуальных выводов» относительно будущих отношений Москвы и Лондона.

«Мы действительно сожалеем, что такой инцидент имел место, и мы сожалеем, что он, очевидно, был именно подготовленным. Но нам не хотелось бы выводить из этого тенденции, нам не хотелось бы даже предполагать, что подобные провокационные действия могут войти в систему», — указал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что подразделения пограничников и Вооружённые силы РФ и впредь будут действовать строго в соответствии с законом, занимая жёсткую позицию в отношении нарушителей госграницы.

Накануне в МИД РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве — ему вручили ноту протеста.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления британских официальных лиц относительно произошедшего.

«Не всё же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское Министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации, — видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист всё это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо враньё», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнёров, коллег. К сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», — заявила Захарова.

Комментируя произошедшее, Мария Захарова заметила, что «по таким наглым заходам и абсолютно бесцеремонным провокациям» российская сторона будет давать комплексный ответ. По её словам, британскому послу в Москве Деборе Броннерт предстоит «неприятная встреча» в МИД РФ, ей выразят «жёсткий демарш».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что представителям иностранных государств необходимо спрашивать разрешения и действовать в русле закона, если их военные намереваются «мирно прогуляться вдоль наших границ».

«Мы мирное государство, мы миролюбивое государство, для нашей страны мирная политика — это приоритет. У нас история такая, что мы ценим мир, наверное, больше всего. В нашем духе, в нашем понимании об ощущении жизни мир является безусловным приоритетом. Но при этом мы знаем наши национальные интересы, и мы приучаем наших западных партнёров к пониманию наших «красных линий», — пояснила Захарова.

Днём 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании вошёл в территориальное море РФ в районе мыса Фиолент на три километра. При этом экипаж корабля не отреагировал на предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы. Пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего тот покинул территориальные воды России.

Министерство обороны Великобритании заявило, что Defender совершал мирный проход, а предупредительных выстрелов с российской стороны якобы не производилось.

Позднее корреспондент британской телерадиовещательной организации BBC Джонатан Бил, находившийся на борту эсминца Defender, сообщил, что корабль специально нарушил границу РФ возле берегов Крыма. По его словам, российские военные предупреждали экипаж боевого корабля, чтобы тот не входил в территориальные воды России.

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов подчеркнул, что российская сторона соблюдала все нормы международного морского права в ходе инцидента. По его словам, отечественные моряки действовали грамотно и безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития провокации и «безумия со стороны командования корабля Великобритании».

«Никакие погодные условия, тем более была великолепная погода, великолепная визуальная видимость, технически исправный корабль, самый современный. Можно предположить, что корабль оснащён самым современным навигационным оборудованием и служат там профессионалы. Во всяком случае так должно быть. И вдруг эти профессионалы нагло нарушают границы суверенного государства, потом заявляют, что ничего не видели и ничего не слышали», — сказал он на Международном военно-морском салоне.