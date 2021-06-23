BBC сообщила о намеренном нарушении британским эсминцем границы России

Корреспондент британской телерадиовещательной организации BBC Джонатан Бил, который находился на борту эсминца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил границу России возле берегов Крыма.

Соответствующая аудиозапись опубликована на сайте BBC.

На записи корреспондент говорит, что Defender проходил в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова.

Также он рассказал, что над эсминцем пролетели порядка 20 российских истребителей. По словам журналиста, он слышал выстрелы.

Бил добавил, что российские военные предупреждали британский эсминец, чтобы он не входил в территориальные воды России возле Крыма.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Британского атташе по вопросам обороны при посольстве Британии вызвали в Минобороны России. Также в МИД России в связи с инцидентом будет вызван посол Великобритании.