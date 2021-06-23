Минобороны Британии прокомментировало инцидент с эсминцем в Чёрном море

В Министерстве обороны Британии прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender, который 23 июня нарушил государственную границу России в Чёрном море и был выдворен усилиями Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ.

«Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — говорится в Twitter британского Минобороны.

Как отметили в ведомстве, британские военные предположили, что российские военные «проводили учебные стрельбы в акватории Чёрного моря».

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец УРО ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

После этого атташе по вопросам обороны при посольстве Британии был вызван в Минобороны России. Действия британского эсминца в России расценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Посол Британии в России будет вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом.