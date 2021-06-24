Пушков высказался о реакции Киева на инцидент с британским эсминцем

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем, который нарушил российскую границу.

«Украина суетится, дёргается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, украинская «истерика» не изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть её в своих рядах.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.