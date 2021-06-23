Глава Крыма прокомментировал инцидент с британским эсминцем

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender возле полуострова доказал, что «рубежи России находятся на замке».

Аксёнов считает правильным, что российские военные сделали предупредительные выстрелы.

«Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся», — цитирует ТАСС главу республики.

Также он заявил, что вооружённые силы и ФСБ готовы выполнить поставленные задачи.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Британского атташе по вопросам обороны при посольстве Британии вызвали в Минобороны России. Также в МИД России в связи с инцидентом будет вызван посол Великобритании.