Глава Крыма прокомментировал инцидент с британским эсминцем
Аксёнов считает правильным, что российские военные сделали предупредительные выстрелы.
«Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся», — цитирует ТАСС главу республики.
Также он заявил, что вооружённые силы и ФСБ готовы выполнить поставленные задачи.
23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.
Черноморский флот вместе с пограничниками остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
Британского атташе по вопросам обороны при посольстве Британии вызвали в Минобороны России. Также в МИД России в связи с инцидентом будет вызван посол Великобритании.