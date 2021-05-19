«Так вопрос не стоит»: в Кремле прокомментировали идею обязательной вакцинации от коронавируса

Российские власти не прорабатывают возможность сделать прививку от коронавируса обязательной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о международном сотрудничестве в области производства вакцин, отметив, что без совместной работы вызовы пандемии преодолеть невозможно. На этом фоне стало известно, что разработчики российской вакцины «Спутник V» впервые одобрили её производство в Европе — в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не прорабатывается вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса.

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит», — приводит РИА Новости слова Пескова. Он сообщил, что «в предметном плане никаких действий... не выполняется».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил существование вариантов развития ситуации, при которых «в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения» вакцинация может стать обязательной.

«И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придётся ещё давать свои ответы», — предположил Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем зампред Совбеза высказался о международном сотрудничестве в области производства вакцин. Медведев подчеркнул, что без совместной работы в этом направлении решить вызванные пандемией проблемы невозможно.

«Мы можем сколь угодно долго говорить о коммерческой тайне, о необходимости защиты национальных интересов, но именно пандемия поставила нас в условия, когда без сотрудничества сделать ничего невозможно. Это сейчас не фигура речи, не какие-то абстрактные принципы, пусть даже очень важные, а, по сути, императив, с которым мы все столкнулись», — приводит его слова РИА Новости.

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Производство вакцины «Спутник V»

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в более чем 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. 19 мая центр им. Гамалеи одобрил производство разработанного им «Спутника V» в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Сообщается, что российская сторона подтвердила соответствие выпущенных в Белграде вакцин прописанному стандарту качества.

«Сегодня мы от наших российских партнёров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство. Это большая новость для Сербии. Наша страна снова станет силой в производстве вакцин, а это сейчас всё равно что иметь самое мощное оружие, которым вы защищаете безопасность своих граждан», — цитирует ТАСС заявление главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

В сообщении отмечается, что Сербия станет первой в Европе страной, где будет производиться «Спутник V». Вместе с тем Европейское лекарственное агентство (EMA), которое проводит регистрацию препаратов в ЕС, пока не одобрило российскую вакцину.

В частности, в конце апреля ЕМА сообщило о завершении первого этапа экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В организации заявили, что в ближайшее время намерены приступить к проверке на производственных площадках.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказал предположение, что регистрацию «Спутник V» в Европе затягивают намеренно. По его словам, задержка связана с «сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза». Вместе с тем он подчеркнул, что не хотел бы обвинять в чём-либо экспертов EMA.

«Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или ещё присутствует и экономический фактор — не знаю, пусть в этом разбираются и сами граждане европейских стран, и правоохранительные органы. Но мы понимаем, что это просто аморально», — сообщил Нарышкин в интервью Первому каналу.

Ситуация с COVID-19 в России

За прошедшие 24 часа в России выявлено 7920 новых случаев заболевания коронавирусом, 9561 человек выздоровел, 390 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Также на russian.rt.com Почти 267 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России составил 7920

В общей сложности с начала пандемии диагноз COVID-19 в РФ подтвердили у 4 965 676 человек. Выздоровели 4 581 787 человек, умерли 116 965. Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 134,3 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 504 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с COVID-19 в России находится под контролем.

«Ситуация с коронавирусом в России полностью контролируется. Никаких оснований для введения локдауна или новых ограничений абсолютно нет», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Кроме того, в Кремле высказались о темпах иммунизации населения РФ против коронавируса. Как полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, порог иммунизации будет пройден до осени этого года.

«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожидаемых темпах вакцинации в России.