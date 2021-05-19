Пульмонолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Пульмонолог, заведующий отделением терапии МГМУ имени И.М. Сеченова Александр Пальман прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«На уровне статистики заболеваемость немножко подросла, на уровне того, с чем я сталкиваюсь, она осталась прежней», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, иммунитет против коронавируса у населения будет накапливаться в любом случае, весь вопрос в том, как скоро это случится. Пальман добавил, что это во многом зависит от хода вакцинации.

В феврале Татьяна Кусайко, зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.