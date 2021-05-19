В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией в мире

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с вакцинацией в мире.
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакцинацией в мире
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Если бы я была в медиа, я бы просто отказалась произносить такие слова: «это вакцина хорошая», «эта плохая», «моя лучшая» — и так далее. Мне кажется, нужна солидарность СМИ, миру сказать: это не футбольный матч, я не за синих или красных, я за хорошую вакцину. А их много в мире», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ВОЗ пригласила учёных и производителей работать совместно. Как отметила Вуйнович, площадка сделана, она называется research and development.

«ВОЗ призывает страны сотрудничать», — добавила представитель организации.

В феврале Татьяна Кусайко, зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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