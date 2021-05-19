В Петербурге ужесточат карантинные меры в транспорте

В общественном транспорте Санкт-Петербурга усилят меры по борьбе с коронавирусом, сообщил вице-губернатор города Максим Соколов.

«Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры», — написал Соколов в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке.

По словам вице-губернатора, в городе увеличивается число заболевших.

Он отметил, что через несколько недель начнётся чемпионат Европы по футболу, в Петербурге пройдут семь матчей.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и День города в этом году пройдут в очном формате.