В Петербурге ужесточат карантинные меры в транспорте
- РИА Новости
«Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры», — написал Соколов в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке.
По словам вице-губернатора, в городе увеличивается число заболевших.
Он отметил, что через несколько недель начнётся чемпионат Европы по футболу, в Петербурге пройдут семь матчей.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и День города в этом году пройдут в очном формате.