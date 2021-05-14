Суточный максимум с 20 марта: в России выявлено 9462 новых случая коронавируса

В России выявлено 9462 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (максимум с 20 марта), из них 3818 — в Москве (это суточный максимум с 17 января). Специалисты связывают этот скачок, в частности, с увеличением числа ПЦР-тестов после майских праздников и с возвращением россиян из-за границы. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова констатировала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остаётся напряжённой, и подчеркнула, что у каждого россиянина есть возможность защитить себя и своих близких от COVID-19, сделав прививку. В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сейчас проводятся доклинические исследования вакцины в форме капель для носа. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован в 2022 году.

За минувшие сутки в России выявлено 9462 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (это максимум с 20 марта), 9756 человек выздоровели, 393 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 4 922 901 человек, из них 4 537 634 (92,17%) выздоровели, 115 116 (2,34%) умерли. В России проведено около 132,8 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, порядка 499,1 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Число новых выявленных случаев в Москве — 3818 — стало максимальным с 17 марта. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, этот всплеск может быть обусловлен увеличением количества лабораторных исследований на наличие коронавируса после майских праздников, а также с возвращением россиян из-за границы.

«Ситуация с коронавирусом в городе остаётся достаточно напряжённой. Цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдёт и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день у каждого москвича, гражданина нашей страны существует возможность защитить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку. Возможности для вакцинации в Москве неограниченны... Эффективность свою вакцина доказала», — добавила она в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Согласно последним данным, в прививочной кампании в России приняли участие более 24 млн человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первую прививку на данный момент сделали 14 млн россиян, а полностью процедуру прошли почти 10 млн.

«Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку, прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, подчеркнув необходимость до конца года сформировать в России коллективный иммунитет.

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В свою очередь, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что пандемия COVID-19 приводит к сокращению средней продолжительности жизни человека. По её словам, такой вывод сделан на основе статистики по США.

«Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьёзный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на полтора-два года в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — цитирует её РИА Новости.

Исследования новой формы вакцины

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют завершить доклинические испытания интраназальной формы вакцины от коронавируса до конца 2021 года и рассчитывают зарегистрировать препарат уже в 2022-м. Об этом директор центра Александр Гинцбург сообщил ТАСС.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся её доклинические исследования. В «клинику» планируем войти в конце этого — начале следующего года с выходом на её регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — рассказал Гинцбург.

Ещё в феврале сообщалось, что в центре имени Гамалеи ведут разработку интраназальной формы вакцины «Спутник V», которая в первую очередь будет рекомендована детям. В марте по итогам первых результатов исследований Гинцбург заявил, что препарат в виде капель для носа «совершенно лишён побочных эффектов».

«Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют (в виде головной боли, возможного поднятия температуры), при интраназальном введении явно будут отсутствовать, потому что это препарат местного назначения и системных реакций в виде температуры не вызовет», — заявил специалист в интервью РИА Новости в начале апреля.

Тогда же центр имени Гамалеи получил патент на назальную вакцину и приступил к доклиническим исследованиям. Над собственными вариантами вакцин в интраназальной форме работают также центр «Вектор», НИИ гриппа имени Смородинцева и Крымский федеральный университет имени Вернадского.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Как подчёркивал премьер-министр Михаил Мишустин, каждая из них безопасна и эффективна. А президент России Владимир Путин отмечал, что даже европейские специалисты говорят о «простоте и надёжности» отечественных вакцин, сравнивая их с автоматом Калашникова.