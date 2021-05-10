«Прививки получили 21,5 млн граждан»: Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Президент Владимир Путин сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 21,5 млн россиян. Ситуацию с распространением коронавируса в России Путин охарактеризовал как стабильную, в то же время отметив, что тестирование и вакцинация остаются важными составляющими для того, чтобы преодолеть пандемию и её последствия в будущем. В России за прошедшие сутки было выявлено 8 465 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (2896) и Санкт-Петербурге (724).

Президент Владимир Путин сообщил, что вакцинацию от коронавируса в России прошли уже порядка 21,5 млн россиян.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — приводит его слова ТАСС.

Глава государства вновь призвал россиян, не прошедших вакцинацию, «не теряя время делать прививку». Вместе с тем Путин отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся стабильной.

«Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас всё, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», — сказал Путин.

Тем не менее президент отметил, что тестирование и вакцинация — очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть пандемию и её последствия в будущем.

Российский лидер также рассказал, что 9 мая сдавал анализы на антитела.

«Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», — отметил Путин.

Напомним, Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса 14 апреля. Первую прививку президент сделал 23 марта.

В России за прошедшие сутки было выявлено 8 465 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (2896) и Санкт-Петербурге (724).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 6 774 человека, 321 пациент скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 888 727, с начала пандемии умерли 113 647 человек, 4 502 906 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 131,7 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

«За последние сутки проведено 258 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 мая остаются 501 528 человек», — говорится в Telegram-канале Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В ведомстве также сообщили, что продолжают контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах Москвы в период праздничных дней. Там пояснили, что москвичи, оставшиеся на майские праздники в городе, проводят время, посещая музеи, выставки и иные объекты культуры.

«Вместе с тем, с учётом длительного нахождения в закрытых помещениях мест скопления посетителей, соблюдение «антиковидных» мер на объектах культуры крайне необходимо для профилактики распространения инфекции в городе», — говорится в сообщении.

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что применение разработанной в РФ вакцины «Спутник V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, снизившей уровень инфицирования COVID-19 до нуля. Республика одобрила применение «Спутник V» 19 февраля, регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

В РФПИ уточнили, что в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, при этом с 4 мая в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.

«Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС. Вакцинация населения в Сан-Марино также позволила сократить смертность от коронавируса до нуля», — рассказали в фонде.

РИА Новости

© Евгений Биятов

В республике уже закрыли отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

«Успех Сан-Марино также подтверждает высокую эффективность «Спутник V», в том числе, против британского штамма, который сейчас активно распространяется по Европе, в том числе, в соседней Италии», — подчеркнули в РФПИ.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, общее число зарегистрированных в мире случаев COVID-19 превысило 158,3 млн, скончались более 3,2 млн человек. Сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в США, Индии, Бразилии, Европе и ряде других стран.

В Чехии 10 мая состоится церемония возложения цветов и зажжения 30 тыс. свеч в память о жертвах коронавируса. Акция пройдёт в резиденции президента Чехии в Пражском Граде.

«На всех площадях Пражского Града в вечерние часы будет зажжено около 30 тыс. свечей, соответствующих числу умерших в республике во время пандемии», — говорится в сообщении.

При этом глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер ранее заявил, что в стране решено смягчить карантинные ограничения.

«С 10 мая уже не останется закрытых магазинов, возобновят работу все службы быта и выставки, но всё это при условии одновременного нахождения в данном помещении не более одного человека на 15 кв. м», — приводит его слова РИА Новости.

Также возобновят работу детские сады, начнутся занятия во всех классах начальных школ. Вместе с этим Аренбергер добавил, что для помещений и транспорта сохраняется обязательный масочный режим.

В свою очередь министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти страны делают всё, чтобы не допустить попадания на территорию страны и распространения более заразных штаммов. Он также отметил, что власти готовы разрешить открытие уличных террас ресторанов и кафе, а также непродовольственных магазинов.

Reuters

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«Всё это, впрочем, не значит, что французы могут совсем ослабить бдительность: профилактические меры и требование соблюдать дистанцию остаются, но мы понемногу возвращаемся к жизни», — приводит его слова ТАСС.

О решении постепенно начать снятие ограничений также объявил Катар. Ослабление карантинных мер начнётся с 28 мая и будет проходить в четыре этапа. 8 апреля стало известно, что Катар возвращается к режиму почти полного локдауна в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом.

Тем временем власти Кипра объявили о смягчении правил въезда для вакцинированных от коронавируса туристов. Теперь лица, прошедшие полный курс вакцинации российским «Спутник V», а также вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, смогут приезжать в республику без сертификата о прохождении диагностического теста на COVID-19, передаёт ТАСС.

В местном Минздраве подчеркнули, что уходить на карантин или проходить тест на COVID-19 больше не должны будут граждане, имеющие карту вакцинации из стран ЕС, стран Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта.

Они должны иметь карту прививок одним из следующих противовирусных препаратов: «Спутник V», Pfizer — BioNTech, Vaxzevria, Moderna, Janssen, а также должны завершить получение всех необходимых доз.