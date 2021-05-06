В Чехии смягчат карантинные меры с 10 мая

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Глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер заявил, что в стране с 10 мая решено смягчить карантинные ограничения, вводившиеся из-за коронавируса.
В Чехии смягчат карантинные меры с 10 мая
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что, в частности, откроются все магазины, службы быта и выставки.

«С 10 мая уже не останется закрытых магазинов, возобновят работу все службы быта и выставки, но всё это при условии одновременного нахождения в данном помещении не более одного человека на 15 кв. м», — сказал он.

Вместе с этим Аренбергер добавил, что для помещений и транспорта сохраняется обязательный масочный режим.

Министр указал, что с 10-го числа возобновят работу все детские сады, а также начнутся занятия во всех классах начальных школ.

4 мая сообщалось, что в Польше начинается отмена части ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом в стране.

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