Польша начинает отмену части карантинных ограничений
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в конце апреля в Польше зафиксировали снижение уровня заболеваемости коронавирусом.
С 4 мая в стране открываются торговые центры, строительные магазины и другие торговые объекты.
Также с 4 мая начнут работу галереи искусств, музеи и другие объекты культуры.
Ранее правительство Чехии приняло решение разрешить с 10 мая открытие всех магазинов, которые несколько месяцев назад прекратили работу в республике из-за ухудшения ситуации с пандемией.