Польша начинает отмену части карантинных ограничений

В Польше начинается отмена части ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в конце апреля в Польше зафиксировали снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

С 4 мая в стране открываются торговые центры, строительные магазины и другие торговые объекты.

Также с 4 мая начнут работу галереи искусств, музеи и другие объекты культуры.

Ранее правительство Чехии приняло решение разрешить с 10 мая открытие всех магазинов, которые несколько месяцев назад прекратили работу в республике из-за ухудшения ситуации с пандемией.