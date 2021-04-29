В Чехии магазины полностью возобновят работу 10 мая
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«Все магазины (в Чехии) откроются 10 мая. Это окончательно. Данное решение приняло правительство (республики)», — написал в Twitter вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.
Правительство одновременно приняло решение возобновить с 10 мая практические занятия для студентов вузов.
Также в Чехии с 3 мая открываются парикмахерские, косметические и массажные салоны, а также возобновят работу предприятия санаторно-курортной индустрии.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отменяют значительную часть ограничений, связанных с коронавирусом.