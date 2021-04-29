В Чехии магазины полностью возобновят работу 10 мая

Правительство Чехии приняло решение разрешить с 10 мая открытие всех магазинов, которые несколько месяцев назад прекратили работу в республике из-за ухудшения ситуации с пандемией.

© leomadvr

Gettyimages.ru

«Все магазины (в Чехии) откроются 10 мая. Это окончательно. Данное решение приняло правительство (республики)», — написал в Twitter вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек. Правительство одновременно приняло решение возобновить с 10 мая практические занятия для студентов вузов. Также в Чехии с 3 мая открываются парикмахерские, косметические и массажные салоны, а также возобновят работу предприятия санаторно-курортной индустрии. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отменяют значительную часть ограничений, связанных с коронавирусом.