В Чехии магазины полностью возобновят работу 10 мая

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Правительство Чехии приняло решение разрешить с 10 мая открытие всех магазинов, которые несколько месяцев назад прекратили работу в республике из-за ухудшения ситуации с пандемией.
В Чехии магазины полностью возобновят работу 10 мая
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«Все магазины (в Чехии) откроются 10 мая. Это окончательно. Данное решение приняло правительство (республики)», — написал в Twitter вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

Правительство одновременно приняло решение возобновить с 10 мая практические занятия для студентов вузов. 

Также в Чехии с 3 мая открываются парикмахерские, косметические и массажные салоны, а также возобновят работу предприятия санаторно-курортной индустрии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отменяют значительную часть ограничений, связанных с коронавирусом.

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