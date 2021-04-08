Катар с 9 апреля возвращается к почти полному локдауну

Катар с 9 апреля возвращается к режиму почти полного локдауна в связи с увеличением числа заболеваний коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости.

По решению правительства, закрытию подлежат парикмахерские, музеи, кинотеатры, театры, библиотеки, детские сады и пляжи. Также запретят находиться группами на открытом воздухе — в парках и на набережных, за исключением компаний не более пяти человек, уже привитых от коронавируса.

Общественный транспорт прекращает работу по выходным, а в будни его заполняемость не должна превышать 20% от максимально возможной. Все запланированные конференции, выставки и иные массовые мероприятия переносятся.

Ранее сообщалось, что в Катаре ужесточают ограничительные меры после обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса.