Катар с 9 апреля возвращается к почти полному локдауну
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
По решению правительства, закрытию подлежат парикмахерские, музеи, кинотеатры, театры, библиотеки, детские сады и пляжи. Также запретят находиться группами на открытом воздухе — в парках и на набережных, за исключением компаний не более пяти человек, уже привитых от коронавируса.
Общественный транспорт прекращает работу по выходным, а в будни его заполняемость не должна превышать 20% от максимально возможной. Все запланированные конференции, выставки и иные массовые мероприятия переносятся.
Ранее сообщалось, что в Катаре ужесточают ограничительные меры после обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса.