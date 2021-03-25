В Катаре ужесточают ограничения по коронавирусу

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В Катаре ужесточают ограничительные меры после обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса.
В Катаре ужесточают ограничения по коронавирусу
  • Reuters

«Новое решение, которое вступит в силу 26 марта, включает закрытие спортзалов, любых спортивных секций, запрет на посещение детьми младше 12 лет магазинов, где могут находиться только 30% от максимально возможного числа посетителей», — приводит РИА Новости сообщение правительства Катара.

Кроме того, до минимума сокращается число посетителей в кинотеатрах, музеях, ресторанах, а также вводится запрет на приглашение гостей домой и собрания на открытом воздухе в количестве более пяти человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны договорились о продлении режима карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля.

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