В Катаре ужесточают ограничения по коронавирусу

В Катаре ужесточают ограничительные меры после обнаружения на территории страны британского штамма коронавируса.

«Новое решение, которое вступит в силу 26 марта, включает закрытие спортзалов, любых спортивных секций, запрет на посещение детьми младше 12 лет магазинов, где могут находиться только 30% от максимально возможного числа посетителей», — приводит РИА Новости сообщение правительства Катара.

Кроме того, до минимума сокращается число посетителей в кинотеатрах, музеях, ресторанах, а также вводится запрет на приглашение гостей домой и собрания на открытом воздухе в количестве более пяти человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны договорились о продлении режима карантина, введённого из-за коронавируса, до 18 апреля.