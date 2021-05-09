«Дезинформационная кампания»: в РФПИ заявили об атаке на вакцину «Спутник V» после публикаций о поставках ФРГ

В Российском фонде прямых инвестиций рассказали о дезинформационной кампании, направленной против российского препарата от COVID-19 «Спутник V». В фонде отметили, что распространение подобной информации призвано не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что другие страны проявляют большой интерес к недавно зарегистрированной в РФ вакцине «Спутник Лайт».

В Российском фонде прямых инвестиций рассказали о дезинформационной кампании, направленной против российского препарата от COVID-19 «Спутник V». Так в фонде прокомментировали публикацию издания Bild о том, что сделка России и Германии о закупках «Спутник V» «фактически мертва», так как российская сторона якобы не сможет вовремя поставить вакцину.

В РФПИ подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности, а её распространение призвано не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. Там напомнили, что за последнее время газета Bild опубликовала более 15 статей, атакующих «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников.

«Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», — рассказали в фонде.

Представитель РФПИ отметил, что «Спутник V» демонстрирует полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства, несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политиков ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки.

«Спутник V» отмечает, что против российской вакцины ведётся активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации её в различных странах», — подчеркнули в РФПИ, добавив, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире.

Напомним, в марте министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе пресс-конференции заявил, что ЕС не располагает нужным количеством доз вакцины, чтобы остановить пандемию.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта рассказал, что российские вакцины, в частности «Спутник V», пользуются большим спросом за рубежом, так как во многих странах препаратов для вакцинации от коронавируса не хватает.

При этом он подчеркнул, что «абсолютнейшим приоритетом» является удовлетворение потребностей россиян в вакцине.

AFP

© YURI KADOBNOV

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавирусной инфекции.

«У нас есть штамм индийский коронавируса», — подтвердил министр в разговоре с РИА Новости.

Мурашко также выразил надежду, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в России в сентябре.

Помимо этого, глава ведомства сообщил, что из других стран уже поступают заявки на новую российскую вакцину «Спутник Лайт».

«Её только зарегистрировали. Да, интерес большой», — подтвердил Мурашко.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» «будет эффективна и против индийской мутации вируса. Он пояснил, что двукратная вакцинация препаратом даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число зарегистрированных в мире случаев коронавирусной инфекции превысило 157,7 млн. Наибольшее число заболевших COVID-19 выявлено в США (более 32,6 млн), Индии (более 22,2 млн) и Бразилии (более 15,1 млн).

В этих же странах зарегистрировано наибольшее число смертельных случаев среди заболевших коронавирусом: в США скончались более 581 тыс. человек, в Бразилии — более 421 тыс., в Индии — более 242 тыс.

Вместе с тем издание India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований сообщило, что в стране был зафиксирован рост числа случаев мукормикоза на фоне обострения ситуации с COVID-19.

Reuters

© Adnan Abidi

В публикации отмечается, что инфекцию вызывает грибок под названием мукор, который встречается на влажных поверхностях. Болезнь чаще всего проявляется у людей на фоне какого-либо тяжёлого заболевания, ему наиболее подвержены люди, страдающие диабетом.

Как сообщает издание, из-за выявления случаев мукормикоза среди переболевших COVID-19 в штате Гуджарат начали создавать отдельные палаты в больницах.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса. Вместо этого Франция будет использовать препараты других производителей.

«Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса. Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны», — приводит ТАСС слова Макрона.

Напомним, ранее ряд европейских стран массово заявляли о приостановке вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Поводом послужили зафиксированные в ряде государств случаи образования тромбов и нарушения свёртываемости крови у пациентов, прошедших вакцинацию препаратом. В некоторых случаях осложнения приводили к летальным исходам.

Сама компания AstraZeneca сообщила об отсутствии доказательств связи использования препарата и повышенного риска возникновения тромбов. Европейское агентство лекарственных средств также провело проверку и сообщило об отсутствии прямых доказательств связи вакцинации с образованием тромбов, заявив, что преимущества препарата в борьбе с COVID-19 «по-прежнему перевешивают риск» побочных эффектов.

После этого ряд государств возобновили использование препарата, однако некоторые страны к вакцинации AstraZeneca до сих пор не вернулись.