В Индии зафиксировали рост числа случаев мукормикоза
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Это заболевание представляет собой грибковую инфекцию, её называют «чёрной плесенью».
Как уточняется, из-за выявления случаев мукормикоза среди переболевших COVID-19 в штате Гуджарат начали создавать отдельные палаты в больницах.
По словам представителя организации NITI Aayog, инфекцию вызывает грибок под названием мукор, который встречается на влажных поверхностях, ему в значительной степени подвержены люди, страдающие диабетом.
Мукормикоз встречается редко, чаще на фоне какого-либо тяжёлого заболевания. Болезнь проявляется поражением кожи и внутренних органов.
7 мая в Индии за сутки выявили 414 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.