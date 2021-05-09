В Индии зафиксировали рост числа случаев мукормикоза на фоне обострения ситуации с COVID-19, пишет India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.

Это заболевание представляет собой грибковую инфекцию, её называют «чёрной плесенью».

Как уточняется, из-за выявления случаев мукормикоза среди переболевших COVID-19 в штате Гуджарат начали создавать отдельные палаты в больницах.

По словам представителя организации NITI Aayog, инфекцию вызывает грибок под названием мукор, который встречается на влажных поверхностях, ему в значительной степени подвержены люди, страдающие диабетом.

Мукормикоз встре­ча­ет­ся ред­ко, ча­ще на фо­не ка­ко­го-ли­бо тя­жё­ло­го за­бо­ле­ва­ния. Болезнь про­яв­ля­ет­ся по­ра­же­ни­ем ко­жи и внутренних ор­га­нов.

7 мая в Индии за сутки выявили 414 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.