В Индии зафиксировали рост числа случаев мукормикоза

Короткая ссылка
В Индии зафиксировали рост числа случаев мукормикоза на фоне обострения ситуации с COVID-19, пишет India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.
В Индии зафиксировали рост числа случаев мукормикоза
  • Reuters

Это заболевание представляет собой грибковую инфекцию, её называют «чёрной плесенью».

Как уточняется, из-за выявления случаев мукормикоза среди переболевших COVID-19 в штате Гуджарат начали создавать отдельные палаты в больницах.

По словам представителя организации NITI Aayog, инфекцию вызывает грибок под названием мукор, который встречается на влажных поверхностях, ему в значительной степени подвержены люди, страдающие диабетом.

Мукормикоз встре­ча­ет­ся ред­ко, ча­ще на фо­не ка­ко­го-ли­бо тя­жё­ло­го за­бо­ле­ва­ния. Болезнь про­яв­ля­ет­ся по­ра­же­ни­ем ко­жи и внутренних ор­га­нов.

7 мая в Индии за сутки выявили 414 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить