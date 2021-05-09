Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

РИА Новости

«У нас есть индийский штамм коронавируса», — сказал министр, отвечая на вопрос, получила ли Россия данный штамм. В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».