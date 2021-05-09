Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса
- РИА Новости
«У нас есть индийский штамм коронавируса», — сказал министр, отвечая на вопрос, получила ли Россия данный штамм.
В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса.
По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».