Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса
  • РИА Новости

«У нас есть индийский штамм коронавируса», — сказал министр, отвечая на вопрос, получила ли Россия данный штамм.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия запросила образец индийского штамма коронавируса.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что «двукратная вакцинация «Спутником V» даёт высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменён».

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