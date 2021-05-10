В Праге зажгут 30 тысяч свечей в память о жертвах коронавируса

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Церемония возложения цветов и зажжения 30 тыс. свеч в память о жертвах коронавируса состоится 10 мая в резиденции президента Чехии в Пражском Граде.

«На территории всех площадей Пражского града в вечерние часы будет зажжено около 30 тысяч свечей, соответствующих числу умерших в республике во время пандемии», — говорится в сообщении на сайте Пражского града.

Отмечается, что в акции примут участие несколько сотен сотрудников администрации президента.

Ранее глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер заявил, что в стране с 10 мая решено смягчить карантинные ограничения, вводившиеся из-за коронавируса.

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