В Праге зажгут 30 тысяч свечей в память о жертвах коронавируса
«На территории всех площадей Пражского града в вечерние часы будет зажжено около 30 тысяч свечей, соответствующих числу умерших в республике во время пандемии», — говорится в сообщении на сайте Пражского града.
Отмечается, что в акции примут участие несколько сотен сотрудников администрации президента.
Ранее глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер заявил, что в стране с 10 мая решено смягчить карантинные ограничения, вводившиеся из-за коронавируса.