Российские препараты от COVID-19 сравнили с автоматом Калашникова

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что российские препараты от коронавируса уже сравнивают с автоматом Калашникова.

«Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надёжны, как автомат Калашникова», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул президент России, российские препараты основаны на технологиях и платформах, «которые применялись как раз десятилетиями».

«Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными», — отметил он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.