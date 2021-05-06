Российские препараты от COVID-19 сравнили с автоматом Калашникова
- РИА Новости
«Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надёжны, как автомат Калашникова», — цитирует его РИА Новости.
Как подчеркнул президент России, российские препараты основаны на технологиях и платформах, «которые применялись как раз десятилетиями».
«Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными», — отметил он.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.