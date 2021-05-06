Российские препараты от COVID-19 сравнили с автоматом Калашникова

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил, что российские препараты от коронавируса уже сравнивают с автоматом Калашникова.
Российские препараты от COVID-19 сравнили с автоматом Калашникова
  • РИА Новости

«Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надёжны, как автомат Калашникова», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул президент России, российские препараты основаны на технологиях и платформах, «которые применялись как раз десятилетиями».

«Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными», — отметил он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить