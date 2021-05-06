Мурашко прокомментировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

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Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Мурашко прокомментировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

«Регистрация четвёртой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.

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