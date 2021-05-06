Мурашко прокомментировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
- РИА Новости
«Регистрация четвёртой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.