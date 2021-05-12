«Сейчас есть несколько предложений из Европы»: Голикова заявила о возможном расширении зарубежного авиасообщения

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «в самом ближайшем будущем» Россия может возобновить авиасообщение с рядом стран. По её словам, Москва получила ряд соответствующих предложений от государств, в том числе европейских, где улучшается эпидобстановка. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин полагает, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19. Он также призвал граждан РФ к более активному участию в прививочной кампании.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти пока не рассматривают возможность введения локдауна предстоящей осенью. Ранее Роспотребнадзор заявил, что осенью ожидается осложнение ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Какой локдаун, вы о чём?» — ответила Голикова на соответствующий вопрос журналистов.

Также вице-премьер рассказала, что в стране нет случаев заболевания индийским штаммом SARS-CoV-2.

«Их два: с одной мутацией и с двумя мутациями. Вакцины работают. Конечно, мы видим, что, может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования, которые мы проводим, которые проводят наши учёные, свидетельствуют, что мы защищены», — сообщила Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, «в самом ближайшем будущем» может возобновиться авиасообщение с рядом стран. Она отметила, что от многих зарубежных государств уже поступили соответствующие запросы: «Мы внимательно анализируем эту ситуацию, и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация».

Между тем в России обстановка с COVID-19 постепенно улучшается, а 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом правительства в Государственной думе.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту», — сказал Мишустин.

Михаил Мишустин заметил, что более 24 млн россиян прошли «разные этапы вакцинации», добавив, что до конца года в России «необходимо сформировать коллективный иммунитет».

По мнению премьер-министра, «очень важно, чтобы люди активнее» участвовали в прививочной кампании.

«Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку, прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких», — добавил глава кабмина.

Он указал, что Россия является одной из ведущих биотехнологических держав. Так, в стране зарегистрировали четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Каждая из них, по его словам, «безопасна и эффективна».

«Безопасность российских вакцин доказана, это не пустые слова. Посмотрите, сколько вокруг компаний, людей заинтересованных и незаинтересованных пытались очернить наши вакцины — это не получилось. Мировые, ведущие научные журналы признали её («Спутник V». — RT) одной из самых эффективных в мире вакцин», — пояснил Мишустин.

Также, по его словам, стимулирующие и специальные выплаты получили более 500 тыс. медицинских и почти 73 тыс. социальных работников, которые трудились «на переднем крае борьбы с коронавирусом» — на эти цели было направлено около 200 млрд рублей.

Наряду с этим премьер сообщил, что власти приступили к созданию мощного «санитарного щита» России, ведётся работа над сведением к минимуму риска возникновения опасных инфекций в стране. Он подчеркнул, что для этого имеется всё необходимое, в частности высококлассные учёные и сильная научная база.

«Санитарный щит», о котором мы говорим, необходим, чтобы обезопасить всех, кто живёт в нашей стране», — заявил глава кабмина.

Статистика по COVID-19

В России за минувшие 24 часа выявили 8217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Были выписаны 8614 пациентов, 355 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2718), Санкт-Петербурге (734) и Московской области (642).

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 905 059. Выздоровели 4 518 529 человек, скончался 114 331.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 132,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 499 тыс. человек.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также считают, что на данный момент Россия «проходит фазу стабилизации с тенденцией к снижению». При этом допускается подъём уровня заболеваемости COVID-19 осенью, если к августу не будет сформирован популяционный иммунитет.

«Спутник V» и Турция

В среду, 12 мая, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжил обсуждение перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства подтвердил готовность обеспечить поставки в Турцию отечественной вакцины «Спутник V». Для обсуждения этого вопроса в российскую столицу в ближайшие дни приедет турецкая делегация.

В конце апреля Анкара одобрила экстренное применение «Спутника V» — это решение было принято на фоне введения в стране локдауна, который продлится до 17 мая. По словам Эрдогана, после завершения этого режима ограничений турецкие власти намерены «взять под контроль» ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы планировали избавиться от этой напасти ещё до конца прошлого года, но всё новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», — сказал президент Турецкой Республики, слова которого приводит РИА Новости.

Добавим, что Россия на период с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией.

Между тем в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Ангола зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцины «Спутник Лайт». Ранее республика одобрила к применению двухкомпонентный препарат «Спутник V».