«Перевозчики готовы увеличить количество рейсов»: в Росавиации сформировали штаб по вывозу россиян из Турции

Глава Росавиации Александр Нерадько провёл заседание оперштаба по вывозу россиян из Турции, сформированного на площадке ведомства. В заседании приняли участие представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма и ряда российских авиакомпаний. Как рассказали в Росавиации, перевозчики подтвердили план вывезти российских граждан в соответствии с графиком, при необходимости количество рейсов может быть увеличено.

На площадке Росавиации создали оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции, сообщается на сайте ведомства.

Сегодня глава ведомства Александр Нерадько провёл первое заседание нового объединения. На нём обсуждалась текущая ситуация с вывозом соотечественников, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании.

Участниками встречи стали представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, которые участвуют в возвращении граждан из Турции. В сообщении Росавиации говорится, что перевозчики подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее намеченные даты. Кроме того, у всех компаний сформированы графики соответствующих рейсов.

«Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полёта» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учётом текущей ситуации», — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве добавили, что перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, а также обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов.

«Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации», — подчеркнули в Росавиации.

Напомним, что Россия ранее приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Меры будут действовать на срок с 15 апреля по 1 июня. В этот же период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Также по теме «Ключевая задача — сохранение здоровья граждан»: Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за нестабильной ситуации с COVID-19 в этой стране. Меры будут действовать на срок с 15...

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ключевой задачей принятых решений является сохранение здоровья российских граждан и удержание стабильной ситуации с COVID-19, которой удалось достичь в России в последние месяцы.

Наряду с этим стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ также рассказали, что это решение принято для обеспечения защиты здоровья населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Турции растёт число новых случаев коронавируса. В стране 15 апреля был зафиксирован новый суточный антирекорд по этому показателю — 62 797. В общей сложности с начала пандемии в Турции выявлено более 4 млн случаев COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Турции наблюдается «опасное обострение» ситуации. Он также обратил внимание на то, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России спокойнее, чем в соседних странах.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из общего числа «завозных» случаев COVID-19 почти 80% приходится на возвращающихся из Турции россиян.

По данным Ростуризма за 15 апреля, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тыс. россиян, в Танзании — примерно 4 тыс. Кроме того, ещё около 50 тыс. самостоятельных путешественников находятся сейчас в Турции и Танзании или в третьих странах, куда они вылетели через Стамбул.

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На фоне текущей ситуации правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. В частности, это касается продления отмены взносов в резервный фонд объединения операторов и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Помимо прочего, были внесены изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Так, срок подачи уведомления, которое оператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличивается до одного месяца.

Ожидается, что решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами.

Добавим, что в Российском союзе туриндустрии рассказали, что большинство россиян, купивших путёвки в Турцию, согласились на перенос поездок после ограничения авиасообщения.

Кроме того, в Ростуризме рассказали, что по согласованию с туристическим оператором граждане могут обменять оплаченную путёвку в Турцию или Танзанию на путешествие по России.