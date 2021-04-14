Ростуризм прокомментировал ситуацию с оплаченными турами в Турцию и Танзанию

В Ростуризме заявили, что по согласованию с туристическим оператором граждане могут обменять оплаченную путёвку в Турцию или Танзанию на путешествие по России.

Об этом заявили в пресс-службе агентства.

«Отметим, что по согласованию с туроператором путёвку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию.

Как передавала НСН, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что полностью вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию не получится.