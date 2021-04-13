В РСТ посоветовали перенести купленные в Танзанию и Турцию туры во избежание убытков

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, что полностью вернуть деньги за купленные туры в Танзанию и Турцию не получится.
В РСТ посоветовали перенести купленные в Танзанию и Турцию туры во избежание убытков
  • Reuters

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции НСН.

«По закону о туристской деятельности в России полную стоимость тура вернуть нельзя. Деньги можно получить за вычетом тех расходов туроператора, которые он уже понёс на организацию тура. Поэтому лучше перенести тур на другое время или заменить направление поездки», — пояснил эксперт.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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