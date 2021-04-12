Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля
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«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».
Голикова уточнила, что оперштаб будет внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Танзании и оперативно на неё реагировать.
Ранее сообщалось, что Россия также приняла решение на тот же период ограничить авиасообщение с Турцией.