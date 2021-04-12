Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля

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Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 принял решение приостановить авиасообщение с Танзанией с 15 апреля. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля
  • Pixabay

«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова уточнила, что оперштаб будет внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Танзании и оперативно на неё реагировать.

Ранее сообщалось, что Россия также приняла решение на тот же период ограничить авиасообщение с Турцией.

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