Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 принял решение приостановить авиасообщение с Танзанией с 15 апреля. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова уточнила, что оперштаб будет внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Танзании и оперативно на неё реагировать.

Ранее сообщалось, что Россия также приняла решение на тот же период ограничить авиасообщение с Турцией.