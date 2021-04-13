Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полётов в Турцию

Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующую телеграмму.

Как передаёт ТАСС, из документа следует, что компании будут сообщать ведомству о графике возвращения туристов из этих двух стран.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией. Кроме того, будут приостановлены рейсы в Танзанию.

По данным Российского союза туриндустрии, около 30 тыс. туристов из России в настоящее время находятся в Турции.

Как отметили в Кремле, в республике наблюдается «опасное обострение» ситуации с заболеваемостью коронавирусом.