Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полётов в Турцию
- Reuters
Как передаёт ТАСС, из документа следует, что компании будут сообщать ведомству о графике возвращения туристов из этих двух стран.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией. Кроме того, будут приостановлены рейсы в Танзанию.
По данным Российского союза туриндустрии, около 30 тыс. туристов из России в настоящее время находятся в Турции.
Как отметили в Кремле, в республике наблюдается «опасное обострение» ситуации с заболеваемостью коронавирусом.