Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полётов в Турцию

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Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующую телеграмму.
Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полётов в Турцию
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, из документа следует, что компании будут сообщать ведомству о графике возвращения туристов из этих двух стран.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией. Кроме того, будут приостановлены рейсы в Танзанию.

По данным Российского союза туриндустрии, около 30 тыс. туристов из России в настоящее время находятся в Турции.

Как отметили в Кремле, в республике наблюдается «опасное обострение» ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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