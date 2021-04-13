Около 30 тысяч туристов из России находятся сейчас на отдыхе в Турции

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Порядка 30 тыс. российских туристов в настоящее время находятся в Турции.
Около 30 тысяч туристов из России находятся сейчас на отдыхе в Турции
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тыс. человек (туристов. — RT)», — сказал он.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что ведомство разработало меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полёты в Турцию и приостановки авиасообщения с Танзанией.

В Ростуризме рекомендовали россиянам перенести путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на поздние даты или поменять направление отдыха. По информации издания «Известия», глава Ростуризма также призвала туристов следить за изменением информации на сайтах авиакомпаний.

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