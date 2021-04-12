Ростуризм предложил ряд мер из-за ограничения авиасообщения с Турцией

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Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полёты в Турцию и приостановки авиасообщения с Танзанией. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.
Ростуризм предложил ряд мер из-за ограничения авиасообщения с Турцией
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«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия», — цитирует ТАСС Догузову.

По её словам, в дополнение к действующим механизмам Ростуризм подготовил комплекс мер поддержки для туроператоров с целью минимизации последствий введённых ограничений.

«Самое главное — помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами», — подчеркнула глава ведомства.

Догузова уточнила, что речь идёт об отмене взносов в резервный фонд, а также о сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе ассоциации «Турпомощь».

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию и Танзанию в указанный период.

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