Ростуризм предложил ряд мер из-за ограничения авиасообщения с Турцией
- Pixabay
«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия», — цитирует ТАСС Догузову.
По её словам, в дополнение к действующим механизмам Ростуризм подготовил комплекс мер поддержки для туроператоров с целью минимизации последствий введённых ограничений.
«Самое главное — помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами», — подчеркнула глава ведомства.
Догузова уточнила, что речь идёт об отмене взносов в резервный фонд, а также о сокращении и отсрочке по уплате взносов в персональные фонды туроператоров, которые функционируют на базе ассоциации «Турпомощь».
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.
Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию и Танзанию в указанный период.