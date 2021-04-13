В Кремле отметили «опасное обострение» ситуации с коронавирусом в Турции

Пандемия коронавируса в мире не закончилась, в Турции наблюдается «опасное обострение» ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать. Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в России спокойнее, чем в соседних странах.

«Но говорить о том, что пандемия закончилась, было бы неверно», — добавил он.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, порядка 30 тыс. российских туристов в настоящее время находятся в Турции.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, какие направления для отдыха могут выбирать россияне вместо посещения Турции.