В РСТ рассказали об альтернативных направлениях для отдыха вместо Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, какие направления для отдыха могут выбирать россияне вместо посещения Турции, с которой ранее было приостановлено авиасообщение до 1 июня.

Барзыкин отметил, что сообщение об ограничении авиасообщения с Турцией не было неожиданным и уже «витало в воздухе».

Поэтому, как пояснил эксперт, многие туристы сделали выбор в пользу переноса своих поездок на более поздний срок.

«Те, кто такой возможности не имеет, те (переключаются. — RT) на внутренние направления... На самом деле продукт России очень диверсифицирован. Можно выбрать Сочи, Анапу, Крым — есть места и билеты... Присмотритесь: есть и тот же Калининград, Санкт-Петербург и всё, что рядом. Если короткие выходные, их можно заполнить», — рассказал он.

Если говорить о зарубежных поездках, то есть такой вариант, например, как Кипр, но там есть свои ограничения, добавил собеседник RT.

«Греция с середины мая обещала расширить спектр предложений, снять квоты... Можно посмотреть — более 30 зарубежных направлений готовы нас принять. Но особый режим, повышенные риски всё равно присутствуют. Сегодня основные тренды — перенос или внутренние направления. Арабские Эмираты — хотя там уже жарковато, но цены зато стали чуть ниже, то есть можно выбрать», — заключил он.

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что российские туристы могут на майские праздники отдохнуть в Крыму.

12 апреля Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.