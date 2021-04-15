Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров
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В частности, на 2021 год продлили отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.
Кроме того, внесены изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Так, срок подачи уведомления, которое оператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличивается до одного месяца.
Ожидается, что решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, туры которых отменили из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию в туротрасли.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией. Кроме того, будут приостановлены рейсы в Танзанию.