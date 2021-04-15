Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В частности, на 2021 год продлили отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Кроме того, внесены изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Так, срок подачи уведомления, которое оператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличивается до одного месяца.

Ожидается, что решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, туры которых отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию в туротрасли.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией. Кроме того, будут приостановлены рейсы в Танзанию.