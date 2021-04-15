Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

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Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров
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В частности, на 2021 год продлили отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности.

Кроме того, внесены изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Так, срок подачи уведомления, которое оператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличивается до одного месяца. 

Ожидается, что решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, туры которых отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию в туротрасли.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией. Кроме того, будут приостановлены рейсы в Танзанию.

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