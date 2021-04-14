Ростуризм сообщил о дополнительных мерах поддержки туроператоров

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию в туротрасли.
Ростуризм сообщил о дополнительных мерах поддержки туроператоров
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«Как я вчера озвучила, мы готовим пакет мер поддержки, который, надеемся, поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами. Уже в работе снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности... Также оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности», — написала она в Instagram.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович и президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировали ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. В условиях закрытия турецкого направления для туризма российские курорты не справятся с потоком желающих, а цены на юг России будут расти. Такое мнение высказали эксперты в беседе с URA.RU.

13 апреля Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полётов в Танзанию, разослав перевозчикам соответствующую телеграмму.

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