В Турции прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране

Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя дал прогноз по улучшению ситуации с коронавирусом в стране.

«Мы ожидаем, что к концу месяца Рамадан (12 мая. — RT) число случаев коронавируса в нашей стране снизится, а в июне всё вернётся в норму», — цитирует ТАСС Баглыкайя.

Он добавил, что турецкая сторона готовилась принять к июню от 700 до 800 тыс. российских гостей.

Баглыкайя надеется, что запланированные на период ограничений отпуска российских туристов будут частично перенесены.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня.