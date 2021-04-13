В Турции прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране

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Глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя дал прогноз по улучшению ситуации с коронавирусом в стране.
В Турции прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Мы ожидаем, что к концу месяца Рамадан (12 мая. — RT) число случаев коронавируса в нашей стране снизится, а в июне всё вернётся в норму», — цитирует ТАСС Баглыкайя.

Он добавил, что турецкая сторона готовилась принять к июню от 700 до 800 тыс. российских гостей.

Баглыкайя надеется, что запланированные на период ограничений отпуска российских туристов будут частично перенесены.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня.

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