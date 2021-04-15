В Ростуризме назвали число российских туристов в Турции и Танзании

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько российских туристов находятся в настоящий момент в Турции и Танзании.
В Ростуризме назвали число российских туристов в Турции и Танзании
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

Как отмечает ТАСС, Догузова заявила, что в Турции находятся порядка 50 тыс. российских туристов по линии туроператоров.

«Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тыс. человек, в Танзании — около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», — сказала Догузова.

Также она добавила, что ещё около 50 тыс. самостоятельных путешественников находятся сейчас в Турции и Танзании или в третьих странах, куда они вылетели через Стамбул.

Ранее Догузова заявила, что организованные российские туристы, находящиеся в Турции и Танзании, смогут планово вернуться в Россию в соответствии с датами окончания туров.

12 апреля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

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