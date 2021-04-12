В Ростуризме рассказали о возвращении россиян из Турции и Танзании

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организованные российские туристы, находящиеся в Турции и Танзании, смогут планово вернуться в Россию в соответствии с датами окончания туров.

«Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров», — цитирует её Интерфакс.

По словам Догузовой, граждане, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут сделать это по согласованию с туроператорами.

Также она заявила, что туристы, отдыхающие в указанных странах самостоятельно, смогут вернуться в Россию планово. Глава Ростуризма рекомендовала отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Также на этот период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию и Танзанию в указанный период.