В РСТ прокомментировали ситуацию с путёвками в Турцию

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что большинство россиян, купивших путёвки в Турцию, согласились на перенос поездок после временной отмены авиасообщения.
В РСТ прокомментировали ситуацию с путёвками в Турцию
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что у туристов есть несколько вариантов действий, но в первую очередь следует обратиться в фирму, в которой покупалась путёвка.

«Нужно выбрать поездку на другие даты. Но это сложно для тех, кто не может перенести сроки отдыха. Второй вариант — перенести путешествие на другой месяц. В случае с Турцией многие просто переносят на даты после 1 июня», — заявил эксперт.

По его словам, если не устраивает ни один вариант, можно претендовать на возврат средств, но это только в судебном порядке.

«На практике большинство переносит на лето или на осень. Ситуация проблемная, но операторы и туристы находят общий язык», — добавил Барзыкин.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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