«Был принят целый ряд мер»: Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

Согласно данным Росстата, в 2020 году сократилось число малоимущих россиян. Этот показатель уменьшился на 300 тыс. и составил 17,8 млн человек (12,1% населения страны). Отмечается, что снижению уровня бедности способствовали государственные соцпрограммы, в частности выплаты на детей малоимущим семьям, а также рост доходов и восстановление рынка труда.

В России в 2020 году снизилось число малоимущих. Об этом свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы государственной статистики.

«Число малоимущих составило 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 процентных пункта, или на 300 тыс. человек, меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год», — говорится в сообщении.

Также в Росстате указали, что в IV квартале 2020-го доля бедных составила 9,2% от всего населения (13,5 млн россиян), тогда как в III квартале этот показатель был равен 12,8% (18,8 млн россиян). Сокращению численности малоимущих способствовал рост среднедушевых доходов, среднемесячной номинальной начисленной зарплаты и пенсий по старости.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоёв населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объём социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года, и соответствует объёмам III квартала 2020 года», — добавили в Федеральной службе госстатистики.

Кроме того, в IV квартале 2020 года был зафиксирован рост доходов, в том числе от предпринимательской и иной производственной деятельности.

«Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в IV квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан», — констатировали в Росстате.

Отмечается, что итоговая оценка численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году будет представлена после того, как будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.

Как отметили в пресс-службе Министерства труда России, для снижения уровня бедности «был принят целый ряд мер». Этому не помешало даже влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В Минтруде указали, что большой вклад в сокращение доли малоимущих внесли единовременные выплаты семьям с детьми. Речь идёт о смягчении критериев для выплат на детей до трёх лет, а также о введении финансовой поддержки малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.

Также по теме В зависимости от дохода: Путин утвердил новый порядок предоставления выплат семьям с детьми Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от...

«Достижению плановых показателей будет способствовать увеличение размеров выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, распространение механизма социального контракта во всех регионах страны, а также меры по возвращению уровня занятости к допандемическим показателям», — пояснили в Минтруде.

Добавим, что в марте президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке предоставления выплат на детей от трёх до семи лет — объём финансовой поддержки будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на детей.

«Главный источник роста доходов — это рост экономики»

Как отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, дальнейшее снижение уровня бедности будет зависеть от усиления национальной экономики.

«Кроме этого, у нас есть системная индексация размера пенсий неработающим пенсионерам. Возможно, в послании президента мы услышим об изменении ситуации по индексации пенсий работающим пенсионерам. Также остаётся вся система выплат детских пособий семьям. Вдобавок есть такой инструмент, как социальный контракт, который начинает работать практически системно во многих регионах, — это также поможет решить проблему малоимущих семей», — рассказал собеседник RT.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также указал на то, что для снижения уровня бедности в России необходим рост экономики страны.

«Чтобы был рост доходов и снижение бедности, нужно, чтобы работала экономика, чтобы пошла в рост, тогда будет прибыль, и предприниматели будут заинтересованы в найме работников и в увеличении им заработной платы — это тоже основной источник. Плюс нужно в какой-то мере сохранить поддержку государства для низкодоходного населения. Но главный источник роста доходов — это рост экономики», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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В декабре 2020 года президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчёркивал, что предотвращение роста бедности — один из главных вызовов российской экономики. По словам главы государства, власти намерены добиться сокращения доли малоимущих граждан вдвое.

«План такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», — говорил президент России.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал борьбу с бедностью «абсолютнейшим приоритетом» руководства страны.

5 апреля глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что уже в ближайшие годы можно добиться снижения уровня бедности в России вдвое. Он указал на наличие мер, «вполне разумных по ресурсам», которые помогут достичь подобного результата.

«Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны, и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий. Они на рассмотрении правительства», — пояснял он.