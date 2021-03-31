Всемирный банк ожидает снижения бедности в России по итогам 2021 года

Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России по итогам 2021 года, однако он будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, считают в организации.

«После роста в 2020 году уровень бедности, как ожидается, снизится в 2021 году, но будет превышать уровни до пандемии до 2022 года», — цитирует РИА Новости доклад Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

По мнению авторов, социальные меры правительства позволили не допустить ещё большего роста бедности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн. По её словам, для решения проблемы бедности необходимо чуть более 700 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что к 2030 году в стране должен быть снижен уровень бедности с 13,5 до 6,5%.