Кудрин заявил о возможности снижения уровня бедности до 2030 года

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижения уровня бедности в стране можно добиться раньше 2030 года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы членов комитета Госдумы по контролю и регламенту.

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, более того, в ближайшие годы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «есть меры вполне разумные по ресурсам», благодаря которым можно достичь этой цели.

Также он заявил, что Счётная палата направляет соответствующие предложения в том числе правительству.

При этом Кудрин заявил, что не хотел бы озвучивать конкретные меры, поскольку они очень «социально чувствительны».

«Потому что много обещаний вызывают много ожиданий. Они на рассмотрении правительства», — сказал глава Счётной палаты.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России по итогам 2021 года.