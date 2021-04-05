Кудрин заявил о возможности снижения уровня бедности до 2030 года
- РИА Новости
«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, более того, в ближайшие годы», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «есть меры вполне разумные по ресурсам», благодаря которым можно достичь этой цели.
Также он заявил, что Счётная палата направляет соответствующие предложения в том числе правительству.
При этом Кудрин заявил, что не хотел бы озвучивать конкретные меры, поскольку они очень «социально чувствительны».
«Потому что много обещаний вызывают много ожиданий. Они на рассмотрении правительства», — сказал глава Счётной палаты.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России по итогам 2021 года.