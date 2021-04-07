«Необходимо развивать свои платформы»: как в России отреагировали на ситуацию с Zoom

Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием, сообщили в IT-дирекции Высшей школы экономики. Глава представителя Zoom в РФ Андрей Петренко подтвердил, что правила предоставления услуг для госучреждений в стране изменятся, однако затруднился сказать, с чем это связано. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и сотрудники Кремля не пользуются Zoom для проведения видеоконференций. Как отметили в Минцифры, в России разработаны пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom.

Американская Zoom Video Communications ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием. Об этом сообщила IT-дирекция Высшей школы экономики.

Там уточнили, что НИУ ВШЭ больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom.

«Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications», — говорится в заявлении.

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В IT-дирекции добавили, что, по имеющейся информации, ограничение затрагивает все российские организации с госучастием, включая и другие вузы, в то время как физические лица могут свободно покупать лицензии. Университет за последние несколько месяцев провёл ряд переговоров по вопросу продления сервиса с американской компанией и её представителем в России ООО «Райтконф», однако пока «Вышке» было отказано.

В свою очередь, в пресс-службе Zoom Video Communications сообщили ТАСС, что головной офис компании в США уточняет появившиеся данные о приостановке продаж сервиса указанным учреждениям и сможет предоставить какую-либо информацию после проведения собственной проверки.

«Похоже, что эти сведения основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнёрской основе», — заявили в пресс-службе.

Позднее представитель Zoom Video Communications рассказал ТАСС, что компания готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ, в то же время формируя подход к работе в этом регионе.

«Пока мы находимся в процессе формирования подхода в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт», — заявили в компании.

О запрете Zoom Video Communications продажи доступа к сервису онлайн-конференций для госучреждений РФ первой сообщила газета «Коммерсантъ», сославшись на письмо «Райтконф» партнёрам. В письме сообщалось об отзыве со стороны компании авторизации на продажу сервиса для этих категорий учреждений.

Отмечается, что подлинность письма газете подтвердил гендиректор «Райтконф» Андрей Петренко, уточнив, что ограничения касаются не только России, но и стран СНГ. Он также отметил, что работа по действующим контрактам продолжится.

Reuters

© Dado Ruvic

В разговоре с RT Андрей Петренко подтвердил, что правила предоставления услуг Zoom для госкомпаний в России изменятся, однако затруднился сказать, чем это обусловлено.

«Там может быть десять причин, но, поверьте, никто не банит, не запрещает покупать. Школы и университеты, если они государственные, они поставки должны вести по федеральному закону», — сказал он.

Петренко добавил, что в публичной оферте Zoom указано, что компания «никому ничего не гарантирует, приложение может не работать в любой момент».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщил, что Владимир Путин и сотрудники администрации не пользуются Zoom в служебных целях. По его словам, сервис был задействован в ряде международных контактов, которые организовывала не российская сторона. Представитель Кремля уточнил, что в администрации главы государства есть закрытые каналы связи для проведения видеоконференций.

«В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Песков заявил, что возможное решение Zoom может подстегнуть российских специалистов к разработке аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой.

Gettyimages.ru

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Аналогичное мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов, напомнив, что в России есть система «Сферум».

«Это наша отечественная система видео-конференц-связи, поэтому мы готовы к любой ситуации и, конечно, больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, но, конечно, это в поддержку традиционной системы образования», — заявил он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В свою очередь, замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что в России разработано пять систем видеосвязи, которые могут стать альтернативой Zoom. Решение компании ограничить доступ для российских госучреждений он назвал подтверждением того, что России необходимо развивать собственные технологические платформы.

В Минобрнауки также подтвердили, что ситуация не повлияет на работу вузов в России, пояснив, что в 2020 году для нужд ведомства были приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf — Zoom в деятельности министерства не используется.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с RT отметил, что действия Zoom могут расцениваться как недружественные.

«Мы продолжаем мягкое, но последовательное противодействие друг другу в цифровом пространстве, это касается и недружественных действий некоторых социальных сетей, а теперь и данного сервиса конференц-связи», — заявил депутат.

Он также подчеркнул необходимость развивать российские аналоги сервисов видеосвязи.

«Действительно, во время пандемии все начали искать способы провести удалённо свои совещания, в том числе и с помощью Zoom. К счастью, это не единственная система, которая позволяет это сделать», — добавил Боярский.